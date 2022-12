Subsidie moet Roeselaarse organisaties ondersteunen in energietransitie

“Voor (kleinere) organisaties is het niet evident om de nodige expertise rond energie op te bouwen of in huis te halen”, licht schepen Michèle Hostekint (Vooruit) de nieuwe subsidie toe. “Dat gaat bijvoorbeeld over gedetailleerde analyses van het energieverbruik in de organisatie, mogelijke optimalisaties zoals het installeren van zonnepanelen of een warmtepomp, energieopslag, energiedelen, … Het ontbreekt vele organisaties aan kennis, tijd of financiële middelen om te starten met het duurzamer verbruiken of opwekken van energie. Het subsidiereglement wil hier een antwoord op bieden.”