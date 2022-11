Studenten VIVES ontwikkelen drinkbak die voorkomt dat drinkwater weidedieren bevriest

Aquastream ontwikkelde dan ook een drinkbak die naast de traditionele drinkbak van de dieren geplaatst kan worden. Deze bak wordt via buizen in contact gebracht met het drinkwater en zorgt voor een sterke, continue circulatie in het water. “Door het in beweging zetten van het water bevriest het niet in de drinkbak”, verduidelijkt Maxime Van Merhaeghe. “Daarnaast zorgt deze continue circulatie in warmere maanden voor een belemmering van algengroei. Het water blijft dus zowel properder als gezonder voor de dieren. “De circulatie in de bak gebeurt via een pomp die wordt aangestuurd door een accu die gekoppeld is aan een zonnepaneel. “Op deze manier is ook geen elektriciteit nodig op de weide. Ook stromend water is geen vereiste om dit systeem te laten werken.”