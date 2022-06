Studenten Tibo (VTI Tielt) en Marieke (VMS Roeselare) vallen in de prijzen met hun eindwerken

Virtuele knop om echte lampjes aan te sturen

Vrijdagavond werden de prijzen uitgereikt in Kortrijk aan acht winnaars uit evenveel categorieën. Bij IT & Multimedia sleepte Tibo Deneire van het VTI van Tielt met zijn GIP ‘Wegwijs in de virtuele wereld’ de hoofprijs in de wacht. Tibo werkte rond Virtual en Extended Reality. “Hij slaagde er in enkele mooie proof of concepts uit te werken”, aldus de jury. “De meest indrukwekkende is het aansturen van leds in de echte wereld via een drukknop in de virtuele wereld. Dit is een mooi voorbeeld hoe in de toekomst de echte en virtuele wereld steeds meer zullen overlappen.”