Studenten laten dames via DiscOhlala sporten ten voordele van Think Pink

Emiel Volckaert, Admir Lethija, Marie Van Pelt en Tessa Vandecappelle zijn vier studenten Sport en Bewegen aan de Howest Brugge. Vanuit de module Sport Business Project organiseren ze straks voor het eerst voor het eerst Discohlala. “We willen graag een 160-tal sportieve dames een leuke avond laten beleven door hen te aten bewegen op muziek en in het water via sessies aquafit en aquazumba”, vertellen de studenten. “ Beide sessies duren 30 minuten en worden georganiseerd in het sportbad van Sportoase Schiervelde. Tussen de sessies kunnen ze relaxen in het recreatief bad en het bubbelbad.”

Zoals de naam ‘DiscOhlala’ doet vermoeden zorgen de studenten voor beleving in het discothema. Denk aan meeslepende muziek, belichting en een sfeervolle inkleding. “Na het sporten is er nog tijd voor een drankje en een gratis hapje in de bar. Bovendien is er ook een goodiebag voor alle deelnemers.” In samenspraak met hun hoofdsponsor, de Lendeleedse lingeriezaak Ohlala, werd beslist de winst integraal te schenken aan Think Pink. “Als evenement voor vrouwen willen we ook graag vrouwen steunen. Met onze donatie aan Think Pink willen we vrouwen die te maken hebben met borstkanker een hart onder de riem steken.”