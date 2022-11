Studenten Hogeschool VIVES ontwikkelen snuffelpakket voor honden

Ontdek het lekkerste van Roeselare tijdens de ‘Week van de Smaak’

Noteer maandag 21 tot en met zondag 27 november alvast in je agenda. Dan vindt namelijk de ‘Week van de Smaak’ in Roeselare plaats. Het wordt een editie om je vingers van af te likken. Of je nu een kleine lekkerbek of een grote foodie bent, met zo’n twintig activiteiten is er gegarandeerd voor ieder wat ‘smuls’. Lees hier wat je zeker niet mag missen.