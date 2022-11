Studenten hogeschool VIVES ontwikkelen confituur met appelpulp

Vorige week ging de verkoop voor Bon a pulpe van start, de mini-onderneming die appelpulp verwerkt tot confituur. De eerste verkoop vond plaats op een netwerkmoment bij hogeschool VIVES. Thibault: “Na een een proevertje kochten veel mensen al snel een pot”, vertelt Thibault. De vijf studenten waren alvast heel tevreden met hun eerste verkoop. “Alle studenten binnen onze groep hebben een directe link met voeding. We kozen bewust om aan de slag te gaan met een reststroom. In dit geval was het een reststroom die ontstaat bij het persen van sap”, voegt Xuân-An toe.

De pulp die de studenten gebruiken is afkomstig van Lombarts Calville, een tuinsappenbedrijf gelegen in Poperinge. De verpakking werd ontwikkeld door mensen met een beperking in het orthoagogisch centrum OC Cirkant in Aartrijke. “We willen op die manier voedselverspilling tegengaan, gekoppeld aan sociale tijdsbesteding”, zegt Lore

Gewaagde smaken

“Uit ons onderzoek bleek dat appelconfituur in beperkte hoeveelheid aanwezig is in de supermarkten. Zo zou je vaker appelgelei of appel-perenconfituur aantreffen in de winkels dan echte appelconfituur”, legt Nele uit. De confituur van Bon a pulpe onderscheidt zich van andere doordat ze niet enkel een appelsmaak aanbieden maar ook appel-kaneel en appel-gember. “Kaneel en gember zijn ideaal voor de tijd van het jaar. De specerijen zorgen voor een warmer aroma en bovendien is gember heel gezond”, besluit Luna.

Via deze link kan je een bestelling plaatsen. Grote potten confituur van 300g kosten 4 euro per stuk en een geschenkmandje met 3 kleine potten van 220g kost 10 euro. Meer info over Bon a pulpe vind je op Instagram of Facebook. De studenten zullen ook te vinden zijn op de kerstmarkt in Roeselare op 11 en 18 december.

Volledig scherm Een geschenkmandje met drie kleine potjes confituur. © Bon a pulpe

