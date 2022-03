Studenten demonstreren reanimatietechnieken

10.000 Belgen krijgen jaarlijks een harstilstand. Dat zijn er ongeveer 30 per dag. De overlevingskans in België wordt slechts geschat op 8%. Nochtans kan dit drastisch worden verhoogd als er snel en correct wordt gehandeld. Daarom ondernam Hogeschool VIVES, gesteund door de Belgische Reanimatie Raad en samen met vijf West-Vlaamse ziekenhuizen en het Rode Kruis Vlaanderen, woensdag actie. “De reden van de lage overlevingskans in België is dat er te weinig wordt gestart met hartmassage alvorens de ziekenwagen of MUG arriveren”, duidt Kurt Planckaert, docent bachelor verpleegkunde. “Ons doel van vandaag is dat we zo veel mogelijk mensen warm kunnen maken om een gratis reanimatietraining te volgen via het Rode Kruis. Op die manier kunnen de instructies van de noodcentrale efficiënter worden opgevolgd en zullen meer mensen in staat zijn om de reanimatie reeds te starten vooraleer de hulpdiensten arriveren.”