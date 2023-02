Student sales management terecht voor verkoop cocaïne in uitgaansmilieu

Op 9 december 2021 merkte de politie van de zone Mira in Waregem Mohamed El A. op in een auto met draaiende motor. In een handtas op de achterbank zat 28 gram cocaïne. In zijn kousen en broek vonden de agenten nog cocaïne en 980 euro cash geld. El A. vloog in de cel en hield aanvankelijk de lippen stijf op elkaar. Halfweg maart bekende hij uiteindelijk toch dat hij drugs kocht in Antwerpen en per verkoop van een lading 2.250 euro winst maakte. “Om een centje bij te verdienen en wat meer in luxe te kunnen leven”, aldus zijn advocaat. Het witte poeder raakte hij vooral in het uitgaansmilieu kwijt. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 20 maanden en een boete van 16.000 euro. Het wil ook 11.250 euro drugsgeld verbeurd verklaard zien. Daar verzette El A. zich tegen. “Het is toch niet nodig hem zo’n financiële molensteen rond de nek te hangen”, vond zijn advocaat. Hij vroeg er zonder straf of een werkstraf vanaf te kunnen komen. Vandaag is hij aan de slag in de sector van het ziekenvervoer. Zijn studies sales management maakte hij niet af. Vonnis op 20 maart.