Student sales management krijgt werkstraf voor verkoop cocaïne in uitgaansmilieu

Op 9 december 2021 merkte de politie in Waregem Mohamed El A. op in een auto met draaiende motor. In een handtas op de achterbank zat 28 gram cocaïne. In zijn kousen en broek vonden de agenten nog cocaïne en 980 euro. El A. vloog in de cel en hield aanvankelijk de lippen stijf op elkaar. Halfweg maart bekende hij toch dat hij drugs kocht in Antwerpen en per verkoop van een lading 2.250 euro winst maakte. “Om een centje bij te verdienen en wat meer in luxe te kunnen leven”, zei zijn advocaat.