Strenge straf voor beloftevolle ondernemer die zich aan de kant zet omdat hij te veel heeft gedronken

De jongeman was vorig jaar aanwezig op een babyborrel bij een vriend. Daar liet hij zich eens goed gaan. De alcohol ging vlotjes binnen. Toch dacht de beloftevolle ondernemer dat hij achteraf nog in staat was om naar huis te rijden. Maar toen hij in z’n auto kroop en vertrok, besefte hij al na een paar honderd meter dat verder rijden onverantwoord was.

Geen dronkenschap

Volgens zijn advocaat was de man in kwestie absoluut niet dronken. “Dat blijkt nergens uit het strafdossier”, zegt hij. “Daarom vraag ik de vrijspraak.” De rechter ging in op die vraag en oordeelde dat de jongeman inderdaad niet dronken was. Toch gaf de rechter hem, ondanks zijn blanco strafblad, een rijverbod van 3 maanden en een boete van 800 euro. Hij hoeft een alcoholslot te laten installeren in zijn wagen. Omdat de straf vrij hoog is, is de kans vrij reëel dat de jongeman in beroep gaat.