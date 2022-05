Streetkarting Roeselare palmt tijdens Pinksterweekend bedrijventerrein Wijnendale in: “Deels op de openbare weg en met snelheden tot 30 kilometer per uur”

BeverenBedrijventerrein Wijnendale in Beveren wordt tijdens het Pinksterweekend twee dagen lang omgevormd tot een racecircuit. Jan Seynaeve en Steve Brown organiseerden er in 2019 voor het eerst een streetkarting en een vervolg kon niet uitblijven. “Indertijd hebben we de dag zelf al beslist dat de tweede editie grootser moest zijn”, aldus het duo. Dit jaar pakken ze dan ook uit met een tweedaags outdoor kartingevent voor zowel ervaren karters als amateurs.

Gek op ronkende motoren, gierende banden en de spanning van een race? Dan moet je op zaterdag 4 en zondag 5 juni in Beveren zijn waar de tweede editie van Streetkarting Roeselare wordt georganiseerd. Op Vaderdag 2019 waagden Jan Seynaeve en Steve Brown zich, samen met Kart- Events, aan de organisatie van een eerste editie. “Die werd een enorm succes en we wisten meteen dat er een vervolg zou komen en dat die meer moest zijn dat de eerste editie”, vertelt het duo. Corona stak hen echter stokken in de wielen. “De editie 2020 moesten we annuleren en vorig jaar hebben we beslist om niet eens te starten met de organisatie. Maar nu het weer kan zijn we terug.”

Profs en amateurs

De tweede Streetkarting Roeselare wordt een tweedaagse. “Niet alleen omdat we meer mensen de kans willen geven om plaats te nemen achter het stuur, maar ook omdat we de streetkarting organiseren tijdens een verlengd weekend en we er dus een groter feest kunnen van maken. Net zoals vorige keer mikken we met ons event op zowel profs als amateurs, met focus op die laatste groep. Met onze fun races mikken we op verenigingen, bedrijven en vrienden. Ervaring hiervoor is helemaal niet nodig. Er is zowel op zaterdagmiddag als op zondag een funrace voorzien en telkens kunnen er een 25-tal teams deelnemen. Een team bestaat uit minstens twee en maximum zes leden. De profs komen op hun beurt op zondag aan bod. Die teams bestaan veelal uit 2 à 3 personen maar er zijn ook ervaren karters die een dergelijke wedstrijd, die toch drie uur duurt, op hun eentje rijden. De karts halen trouwens snelheden van maximum 30 kilometer per uur.” Jan z’n zoon Jay is alvast één van de ervaren karters die zich tijdens die main race in de strijd stort.

Deels op openbare weg

Het gebeuren vindt plaats op een outdoor circuit van ongeveer een kilometer lang op bedrijventerrein Wijnendale. “We rijden deels op de openbare weg, maar ook over de bedrijventerreinen van beMatrix en Creative Textiles. Bij dit alles staat de veiligheid natuurlijk voorop. We zijn heel dankbaar dat het Roeselaarse stadsbestuur ons opnieuw toestemming gaf voor deze organisatie. We hopen er een leuk event voor jong en oud van te maken. Toeschouwers zullen niet alleen kunnen genieten van spannende races, maar evengoed van een hamburger, een braadworst of een frisse pint.”

Deelnemen?

Inschrijven voor Streetkarting Roeselare kan op https://www.kart-events.be/roeselare2022/ of via 0475/83.59.64. Deelnemen aan de main race kost 399 euro, voor de fun & business race betaal je 325 euro, kart, helm en overall inbegrepen. Het eerste geronk van motoren zal op zaterdag 4 juni te horen zijn rond 17 uur, wanneer de eerste amateurs hun kwalificatie rijden. De wedstrijd start om 18 uur en duurt twee uur. Op zondag 5 juni starten de kwalificaties voor de main race om 10 uur, de eigenlijke race kan je volgen van 11 tot 14 uur. In de namiddag is er opnieuw een fun race met om 15 uur de kwalificaties en tussen 16 en 18 uur de eigenlijke wedstrijd. Meer info op de Facebookpagina Streetkarting Roeselare.

LEES OOK: