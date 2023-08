Tijdelijke verkeers­lich­ten in Bollaard­straat voor aanleg fietspaden

Vanaf woensdag 16 augustus tot en met dinsdag 29 augustus zijn er opnieuw werken in de Bollaardstraat waar werk gemaakt wordt van fietspaden zodat het veiliger is voor fietsers om vanuit het Hof van Deynze en de Désiré van de Wallestraat de Bollaardstraat over te steken. De werken aan de kant van het Hof van Deynze werden voor het bouwverlof uitgevoerd, maar op 16 augustus wordt er gestart aan de kant van de Désiré Van de Wallestraat. Tijdens de werken is er verkeer mogelijk, afwisselend op één rijstrook. Er worden hiervoor tijdelijke verkeerslichten geplaatst. De karwei zou geklaard moeten zijn tegen 29 augustus. Wanneer het asfalt gegoten wordt, zal er gedurende ongeveer één dag geen doorgang zijn in beide richtingen. Dit zal pas gebeuren nadat het kruispunt van de Bollaardstraat en de Wijnendalestraat terug opengesteld is voor het verkeer.