Stralend zonnig weer in Roeselare vandaag

Zwemfes­tijn in Sportoase Schiervel­de

Ook Sportoase Schiervelde viert vakantie en pakt daarom uit met een zwemfestijn. Dagelijks zijn er extra activiteiten voorzien in het zwembad. Zo kan je er alle weekdagen deelnemen aan de Sportoase zoektocht, tussen 10 en 12 uur eendjes vissen in het peuterbad of op brevetjacht in het sportbad. Op maandag, donderdag en zaterdag wordt het sportbad tussen 13.30 omgeturnd tot spelebad met loopmat en kan je ook de springplanken benutten. Op dinsdag en vrijdag is er ook het spelebad met loopmat, maar van 13.30 tot 16 uur. Op woensdag en zondag kan je je van 13.30 tot 16.30 uur uitleven op het springkasteel in het sportbad. Tot slot is er op 17 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus ook aquafit 4 kids in het instructiebad. Dit van 16 tot 16.45 uur.