Stoffel Vandoorne groet enthousiaste fans in geboortestad na Formule E-wereldtitel: “Hij bezit de Roeselaarse mentaliteit van ‘deuredoen’”

Hooglede TERRASTIP. Samen met vrienden gerechtjes delen en genieten van het fantasti­sche uitzicht bij Bar Hill

Fien Tilleman en Lukas Hillewaere van de gelijknamige slagerij in hartje Hooglede openden in augustus de deuren van Bar Hill 2.0, een pop-upbar op de flanken van de Gitsberg. De focus ligt in tegenstelling tot bij de eerste editie in de herfst vorig jaar nagenoeg volledig op cocktails, biertjes, wijn en sharing-gerechtjes. Een terechte keuze, want van zo’n fenomenaal zicht geniet je beter met vrienden of familie.

1 september