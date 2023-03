Sterrenchef in de bres voor minderbedeelden: “Wij vinden het hartverscheurend dat mensen geen dak boven hoofd hebben”

Brecht en Donika heropenen Brasserie Beaux Arts als vinylbar Bambino: "Je kan er ook ons eigen biertje proeven"

Amper een week nadat de deuren van Brasserie Beaux Arts sloten, heropent de horecazaak op de Grote Markt woensdag al opnieuw de deuren. Brecht De Coninck (25) en Donika Salijaj (25) namen de zaak over maar starten er vanaf nul. “We vonden dat Roeselare nood had aan iets volledig nieuws”, aldus Brecht. Dus opent het koppel morgen Café Bambino, de allereerste vinylbar in de stad. Waarom de muziek- en bierliefhebbers nu al mogen beginnen glunderen, licht het koppel zelf toe.