Stefaan wint Prijs Ereschepen Geert Messiaen dankzij vink Playboy

ardooie BELOOFD IS BELOOFD. Van nieuwbouw voor verenigin­gen tot herteke­ning van site Prinsen­dreef: maakt Ardooie z’n ambities waar?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Ardooie, waar tal van grote projecten momenteel in de steigers staan met het oog op afwerking tegen de verkiezingen in 2024.

30 april