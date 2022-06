Stefaan Van Coillie volgt Henk Kindt op als voorzitter van MIROM Roeselare

“Het was en is wel iets dat me interesseert”, reageert Stefaan. “In de vorige legislatuur was ik al eens zes jaar bestuurslid en nu sluit het natuurlijk aan bij mijn bevoegdheden. Ik ben schepen van netheid en de aanpak van zwerfvuil en sluikstort vind ik erg belangrijk. De ondersteuning van Mooimakers bij projecten, de inzet van camera’s om overtreders te betrappen, dat zijn allemaal zaken waar we volop verder willen op inzetten.” Maar ook het warmtenet blijft een prioriteit. “Zeker gezien het uitbreidingspotentieel en de energiecrisis.”

Voor Henk Kindt was het donderdag de laatste officiële MIROM-vergadering. Hij was bestuurslid sinds 2007 en werd voorzitter in mei 2016. Hij volgde toen Frans Dochy op, die er een termijn van 15 jaar had op zitten. Henk neemt met een dubbel gevoel afscheid van MIROM Roeselare: “Ik heb het altijd graag gedaan, eerst als bestuurslid, vervolgens als lid van het directiecomité en uiteindelijk als voorzitter was het fijn om aan de knoppen te zitten”, aldus Henk. “En ik ben trots op de organisatie die we geworden zijn, vooral de stappen die we gezet hebben op vlak van warmterecuperatie en de uitbreiding van het warmtenet. Maar aan de andere kant vind ik het jammer om nu in deze moeilijke periode te moeten stoppen. Er liggen een pak uitdagingen op de plank, zoals het restafvalcijfer dat de komende jaren sterk moet dalen, de uitbreiding van het warmtenet en het vinden van de juiste personen om dat allemaal aan te pakken. Ik hoop dat MIROM Roeselare gedreven medewerkers blijft vinden om al die ambities waar te maken.”