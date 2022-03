Stedelijke Academie voor Podiumkunsten viert 101 jaar met Feest XL

Roeselare Frank Gevaert stopt als hoofdredac­teur bij Focus-WTV

Frank Gevaert stopt als hoofdredacteur van Focustv, de Noord-West-Vlaamse tak van Focus-WTV. Gevaert is stichtend lid van Focustv en zal nu de Raad van Bestuur van de omroep bijstaan in de zoektocht naar een opvolger. De ontslagnemende hoofdredacteur stond mee aan de wieg van de omroep die tussen 1993 en 2002 uitzond vanuit de kantoren van AcTVty in Jabbeke. Hierna verhuisde de redactie naar Roeselare, waar het met de redactie van WTV-Zuid vzw onder de koepel van de Regionale Media Maatschappij (RMM) samenwerkte. Gevaert werd in 1994 aangesteld als hoofdredacteur. In 2002, na de verhuis, werd hij ook hoofdredacteur programma’s binnen de RMM.

14 maart