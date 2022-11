Stedelijk Onderwijs Roeselare gaat voor een open, verbindend, dynamisch en zorgzaam onderwijs

Roeselare MIJN STAD. Steve Desseyn, ofwel barbier Mister Steve: “Een poortje in m’n tuin brengt me recht­streeks naar mijn favoriete plek in de stad”

Naast Steve Desseyn (45) kijken is niet evident. De kleurrijke barbier is meer dan aanwezig in zijn Roeselare en neemt ons dan ook graag op sleeptouw door zijn stad. Mister Steve neemt ons mee naar zijn thuishaven, de plaats waar hij opgroeide en zijn favoriete plekje, maar is ook niet bang van een kritische noot.

