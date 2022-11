Stationsplein op 22 januari locatie voor Roeselaarse toost op het nieuwe jaar

Al in 2019 stelde Groen-gemeenteraadslid Steven Dewitte de vraag aan de bestuursmeerderheid om werk te maken van een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van de stad. Hij kreeg toen positieve respons maar corona strooide de voorbije jaren roet in het eten. “Begin 2023 wordt er een stedelijke nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Een ideaal moment om burgers samen te brengen en het nieuwe jaar met frisse moed en hoop in te zetten”, stelde Groen-gemeenteraadslid Eddy Demeersseman tijdens de gemeenteraad. “Bij een nieuwjaarsreceptie hoort ook muziek en drank. Geen probleem daarmee. Integendeel. Maar we zijn het als stad en gemeenschap wel verplicht om dit goed te omkaderen. Minstens 4 voorstellen lijken daarbij van belang: een ruim en aantrekkelijk aanbod van niet-alcoholische dranken zodat iedereen in volle vrijheid kan kiezen, preventieve en sensibiliserende acties voorafgaand en tijdens de nieuwjaarsreceptie, het voorzien en stimuleren van veilige maar ook controle: vooraf aangekondigde alcoholcontroles tijdens en na de receptie.”

Alcoholcontroles

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) liet weten dat er een datum geprikt is voor een nieuwjaarsontmoeting. “Derde keer, goede keer. De voltallige gemeenteraad nodigt uit en dit op zondag 22 januari van 11 tot 13 uur op het Stationsplein”, zegt hij. “Het is de bedoeling om de komende jaren met een rotatiesysteem te werken en zo de horeca in onze stad te betrekken. Net daarom wachten we ook tot de 22e , dan zijn de kerstchalets verdwenen. De voorbereidingen voor de ontmoeting zijn volop bezig. We voorzien(kinder)animatie, wat muziek en zorgen zo voor een toffe sfeer. Alle communicatie volgt binnenkort. De aandachtspunten waarvan sprake zijn terecht. We voorzien naast water, frisdranken en alcoholvrij ook mocktails en maken ook werk van een sensibiliserende actie met het oog op de start van Tournée Minéral in februari. Het thema wordt ‘we fietsen het nieuwe jaar in’. Daarbij leggen we de mensen die met de fiets of te voet komen extra in de watten. Bovendien lopen er ook gesprekken met De Lijn. Qua controles bevestigde de korpschef dat er die maand voortdurend controles zijn. Daarbij wordt niet specifiek gefocust op één welbepaald evenement.”