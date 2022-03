STAP viert 101e verjaardag met Feest XL

Roeselare RSL Jazz strijkt neer op TRAX

Na vijf edities van RSL Jazz verdween het Roeselaarse jazzfestival de voorbije twee jaar noodgedwongen in de koelkast door de coronacrisis. Maar 2022 wordt het jaar van de wederopstanding. De organisatoren prikten zaterdag 21 maart als festivaldag. Bovendien kiezen ze opnieuw voor een nieuwe locatie. Eerder werd RSL Jazz georganiseerd in de tuin van Brood. langs de Sint-Hubrechtstraat, in de ondertussen gesloopte gebouwen van Hanekop aan de Kop van de Vaart en in de tuin van de voormalige bibliotheek De Vriendschap aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Dit jaar zal RSL Jazz z’n podium opzetten op TRAX.

14 maart