STAP sluit schooljaar af met lancering schoollied

Izegem Even paniek nadat hengels en schoen gevonden worden aan vijver

De hulpdiensten rukten dinsdagvoormiddag uit naar de Zoetemondstraat in Izegem. Aan een afgesloten vijver waren twee hengels gevonden en een schoen in het water. Even was er paniek dat er iemand zou verdronken zijn, maar de duikers van de brandweer konden niets vinden.

21 juni