STAP schenkt mooie cheque aan vzw Tejo

Het Roeselaarse stadsarchief kan rekenen op een ploeg enthousiaste vrijwilligers. Dit jaar bestaat de vrijwilligerswerking er 20 jaar. Dat jubileum werd aangegrepen om de vrijwilligers te bedanken en de werking even in de kijker te zetten. Alle vrijwilligers werden donderdag uitgenodigd in Het Verzonken Kasteel in ARhus voor een verjaardags’feestje’ met koffie en taart en een gastspreker. Ook werden ze bedankt met pralines.

3 februari