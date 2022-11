STAP concerteert voor vzw TEJO

De concerten vinden plaats op drie verschillende locaties en hebben elk een eigen thema. Op woensdag 23 november is er om 18 uur Carol of the Bells in de Heilig Hartkerk, een herfstconcert door de orkesten van STAP met de eerste geluiden van de kerstperiode die eraan komt. Op vrijdag 16 december is er daarentegen om 18 uur een kerstconcert Cello en Accordeon in De Kleine Stooringhe in Rumbeke. Op vrijdag 16 december palmt de STAP de Onze-Lieve-Vrouwekerk in met om 19 uur stemmige kerstmuziekdoor de fluitklassen in combinatie met een apart kerstverhaal gebracht door leerlingen van VISO. ’s Anderdaags, op zaterdag 17 december is er om 14 uur een kerstconcert Viool en Piano in De Kleine Stooringhe en op vrijdag 23 december is de STAP opnieuw te vinden in de Heilig Hartkerk met om 19 uur A Wintry Night. Hiervoor staan alle STAP-koren voor het eerst samen op het podium en tijdens dit concert ontvangt STAP ook officieel de erkenning als “zingende school”.