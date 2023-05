Standaard Boekhandel extra open voor release van ontknoping De Zeven Zussen

Jobbeurs focust op sociale sector

Spreekt de sociale sector je aan? Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Op zaterdag 13 mei wordt in het Huis van de Voeding in de Spanjestraat 141 in Roeselare de Jobbeurs Sterk Sociaal Werk georganiseerd. Je kunt er van 10 tot 12 uur kennismaken met heel wat organisaties en ontdekt er vacatures uit de brede socio-culturele sector. Dus jobs voor functies als orthopedagoog, maatschappelijk werker, gezinscoach, jeugdwerker, socio-cultureel medewerker, leefgroepbegeleider of opbouwwerker.