Stadspersoneel legt 30.000 duurzame kilometers af dankzij Testkaravaan

Rumbeke KSV Rumbeke zoekt damestrai­ner

KSV Rumbeke is op zoek naar een damestrainer voor het eerste elftal dames, aantredend in 1ste provinciale. Solliciteren kan tot vrijdag 8 juli per mail aan stefaan.bouckaert@skynet.be. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in hun sollicitatiemail vermelden wat hen aantrekt in KSV Rumbeke, hun visie op damesvoetbal duiden, een woordje uitleg geven over de manier van spelen en omgang met het eerste elftal, de ambities voor volgend seizoen toelichten en hoe ze staan tegenover de futbalista meisjeswerking binnen de club. Na het afsluiten van de sollicitatieperiode wordt met de kandidaten in gesprek gegaan. De beslissing wordt rond 15 juli bekend gemaakt.

22 juni