Stadspark kleurt geel dankzij gerenommeerde kunstenaar Nick Ervinck

De eerste drie kunstwerken werden donderdagmiddag geïnstalleerd en vooral de plaatsing van ‘THILAP’, een zes meter hoge totem, bleek een precisiewerkje te zijn dat de kunstenaar zelf minutieus begeleidde. “Mijn werken gaan hier in het stadspark de dialoog aan met de natuur”, vertelt Ervinck. “Dat lukt niet met kleine werken, dus is er gekozen voor monumentale werken die echt mijn signatuur en stempel dragen. THEPIEN, een heel figuratief werk, is voor het eerst te zien in België. THILAP, OLNETOPIA en EMISOLB reisden reeds de wereld rond. Bovendien wordt er in augustus nog een vijfde werk geplaatst dat nu nog in de maak is. Het zal op termijn een plekje krijgen in een privétuin in Roeselare, maar de eigenaar gaf z’n fiat om het eerst even hier tentoon te stellen. Het stadspark is een plek van ontmoeting en mijn werken zullen hier zeker een aanzet tot gesprek en discussie zijn.”