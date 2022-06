Stadsdiensten genieten van pinksterverlof

Lichtervelde Automobi­list (21) gewond na knal tegen boom en duik in gracht in Lichtervel­de

Bij een ongeval in de Koolskampstraat in Lichtervelde is maandag een 21-jarige automobilist uit Ardooie gewond geraakt. Hij week van zijn rijvak af, knalde tegen een boom en belandde in de gracht.

30 mei