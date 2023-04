Stadsdiensten dicht op feestdagen in mei

Roeselare wordt openlucht­mu­se­um dankzij Street Art Cities app: “Street art brengt je op plekken die je anders nooit aandoet”

Wil je Roeselare op een originele manier ontdekken? Download dan de Street Art Cities app en ga op pad. Het stadsbestuur sloot namelijk een overeenkomst met het grootste street art platform ter wereld waardoor alle street art-werken in Roeselare, inclusief fiets- en wandelroutes die je er naartoe loodsen, voortaan gratis te raadplegen zijn via de Street Art Cities app. “Zo zetten we de stad als openluchtmuseum in de kijker”, aldus schepen Matthijs Samyn (CD&V) die ook verklapt dat er dit jaar enkele nieuwe werken bijkomen.