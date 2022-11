Stadsbestuur werkt aan oprichting voedselbank voor dieren

Het was CD&V-raadslid Margot Wybo die het voorstel lanceerde. “Door de stijgende energieprijzen kan de kost voor kwalitatieve dierenvoeding op vandaag de kost te veel worden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie” ,aldus Margot. “Een voedselbank voor dierenvoeding, naar analogie van de sociale kruidenier, kan daarbij een oplossing zijn.” Schepen Matthijs Samyn (CD&V) had wel oren naar het voorstel. “Sociaaldierenwelzijn wordt een belangrijk thema in de toekomst”, zegt hij. “Uit navraag bij het Welzijnshuis blijkt er nood aan een voedselbank voor huisdieren. Wij zien dit als een initiatief voor mensen die huisdieren hebben maar in een financieel moeilijke situatie zitten. Door te ondersteunen met dierenvoeding kunnen we huisdier en baas samen houden. We gaan onderzoeken of we dit bij kunnen integreren bij voorkeur bij de Sociale Kruidenier in RSL Op Post.”