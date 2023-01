Stadsbestuur koopt gebouwen langs Patersstraat die palen aan werf nieuw stadhuis: “Opportuniteit die we niet mogen laten passeren”

Op de site tussen de Zuidstraat, de Grote Markt, de Botermarkt en de Patersstraat verrijst momenteel het nieuwe Roeselaarse stadhuis . “Bij de totstandkoming van dat project toonden we al interesse in de gebouwen langs de Patersstraat”, vertelt schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Maar de aankoop bleek toen niet mogelijk. Ondertussen is er bij de eigenaar wel bereidheid tot verkoop. Er is overleg, zelfs een mondeling akkoord. Maar de aankoop is nog niet officieel, die wordt normaliter in februari-maart notarieel vastgelegd.”

Wat de concrete plannen van de stad met die gebouwen zijn, is voorlopig onduidelijk. “Het gaat om enkele handelspanden en ook woongelegenheden”, aldus de schepen. “Zodra de aankoop rond is, gaan we verder communiceren met de huurders en met hen in overleg gaan. Maar het is zeker niet de bedoeling dat zij op korte termijn moeten vertrekken. Deze legislatuur gaan we niets meer doen met deze gebouwen, wel gaan we op lange termijn bekijken wat de mogelijkheden zijn. Sowieso is deze aankoop een opportuniteit die we niet mogen laten passeren.”