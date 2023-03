Stadsbestuur geeft groen licht aan Jumbo op site Euro Shop

Jumbo maakt al langer plannen voor een filiaal in Roeselare. Tot twee keer toe dienden ze een aanvraag in om een nieuwe winkel te openen langs de Diksmuidsesteenweg , op de leegstaande site van Crea Print Group. Maar die plannen stuitten telkens op veel verzet. In december vorig jaar volgde een omgevingsvergunningaanvraag voor een nieuwe supermarkt op de site van Euro Shop. “Tijdens het openbaar onderzoek kwamen een vijftal bezwaren binnen”, weet schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Die werden onder de loep genomen en maandag besliste het schepencollege in het voordeel van Jumbo. “We hebben de aanvraag gisteren in eerste lezing goedgekeurd, volgende week volgt nog de goedkeuring van de notulen”, gaat de schepen verder. “Dan volgt er nog een termijn van 30 dagen na publicatie met beroepsmogelijkheden. Bij onze beslissing hebben we het gunstige advies van de stedelijke dienst economie meegenomen namelijk dat er in onze stad wel een ruim aanbod aan supermarkten is, maar niet in Beitem en dat de komst van een Jumbo daar dus te verantwoorden is. Wel hebben we aan de goedkeuring enkele voorwaarden verbonden naar mobiliteit toe. Zo komt er aan de Meensesteenweg één centraal afrijpunt van de parking waarbij automobilisten die richting centrum willen, de weg niet mogen kruisen maar richting de rotonde aan de Ieperseweg moeten om te keren.”