Stadsbestuur bereid invoering fietsstraten in Beveren te onderzoeken

Volgens Dieter Carron (N-VA), die het voorstel maandag op de gemeenteraad bracht, is het een kleine moeite om in de Laagstraat, de Schoolstraat en de Processiestraat in Beveren fietsstraten in te voeren en zo de verkeersveiligheid in de omgeving van De Bever te verhogen. Het voorstel kreeg maandag bijval van zowel Groen als van Vlaams Belang. Schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V) benadrukte echter dat er voor dergelijke ingrepen een voortraject nodig is. “Sowieso is er een voorstudie nodig, terwijl de werkzaamheden ook ingepland moeten worden. We zijn zeker bereid de mogelijkheid te bekijken, maar de realisatie zal niet voor binnen het jaar zijn.” Carron reageerde bijzonder teleurgesteld. “We hoeven hier echt geen duur studiebureau op te zetten of een mobiliteitsstudie voor te bestellen. Als de aannemers elders vast zitten, wil ik het zelfs gerust zelf uitvoeren. Kilometerslange fietsstraten zoals in Rumbeke hebben we niet nodig. Hoe langer we wachten, hoe groter het risico op een ernstig ongeval.”