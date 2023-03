Stad vraagt hulp bij uitbouw van TRAX tot muziekcentrum: “Via de Popraad kunnen muzikanten en muziekorganisatoren hun stem laten horen”

Popraad

Bedoeling is om TRAX uit te bouwen tot een volwaardig muziekcentrum. Dat wil het stadsbestuur doen samen met CC De Spil maar vooral ook met lokale gebruikers en experten. “Van onderuit dus”, gaat de schepen verder. “In samenwerking met VI.BE, steunpunt voor artiest en muzieksector van beginner tot pro, organiseren we op woensdagavond 3 mei een Popraad in TRAX waar muzikanten en muziekorganisatoren hun stem kunnen laten horen en hun noden kenbaar maken.” De leidraad die gebruikt zal worden tijdens het inspraakmoment is een online enquête waarmee de lokale muzikanten, DJ’s, producers en multiperformers bevraagd worden. “Hierin zal gepeild worden naar hun podiumervaring, speel- en repetitiekansen, ondersteuning en netwerk/scene. VI.BE maakt er een rapport. Via de Popraad willen we lokale actoren de kans geven het lokaal muziekbeleid mee te verdiepen en de ontwikkeling van het muziekcentrum mee vorm te geven.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met vrijetijd@roeselare.be.

Kwaliteit en ontdekken

Maar in afwachting van dat participatieproces, blijft het niet stil in TRAX. Nog dit jaar wordt er geïnvesteerd in een klank- en lichtinstallatie om de muziekorganisatoren te faciliteren bij de organisatie van hun muziekevents. Daarnaast zetten ook De Spil en Pelzen er hun Maatwerkconcerten verder. “Met die kwalitatieve clubconcerten in verschillende eigentijdse muzikale stromingen zetten we in op kwaliteit en ontdekken”, duidt Pieter Vandamme. “Dat werkt. Twee derde van het publiek komt van buiten Roeselare dus Maatwerk geeft een bovenlokaal bereik en uitstraling. We ontvingen zelfs al toeschouwers van over de landsgrenzen. Het eerste concert in de reeks is op vrijdag 24 maart van de Nederlandse muzikant/producer Benny Sings. Het is zijn enige Belgische show. Op 6 mei verwachten we de Brusselse band Robbing Millions.” Meer daarover via https://www.facebook.com/maatwerk.rsl.