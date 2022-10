Stad Roeselare maakt werk van dienstverlening via videogesprekken: “Geen fysieke verplaatsing nodig”

Roeselare/Pittem Visuele communica­tie­be­drij­ven Quicklet­ter en New Neon fusioneren tot Marker en bouwen nieuw hoofdkwar­tier op Krommebeek­park

Quickletter uit Roeselare, gespecialiseerd in voertuigenreclame, en New Neon, expert in gebouwenreclame, uit Pittem gaan voortaan door het leven als Marker. De twee bedrijven die visuele communicatie op maat aanbieden willen samen een nog ruimer aanbod bieden aan hun klanten. De bouw van een gloednieuw kantoor aan het Krommebeekpark in Beveren, dat tegen het najaar van 2023 operationeel moet zijn, is het bewijs van hun ambitie. “Momenteel telt ons team 35 medewerkers, we hebben straks de plaats voor en streven naar een verdubbeling”, zeggen zaakvoerders Frederick Cornette en Frederick Vansteenkiste.

