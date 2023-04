Stad Roeselare inspireert 230 ondernemers op ondernemersontbijt

MIJN STAD. Jean-Clau­de Vanbesien, Roeselaars horecavoor­zit­ter: “Het is hier fijn ondernemen, maar het parkeerbe­leid baart me zorgen”

Jean-Claude Vanbesien (57) is één van de boegbeelden van de Roeselaarse horeca. Al 34 jaar runt hij café Den Arend aan het Polenplein en hij is ook al een decennium lang de kopman van het Roeselaarse Horecamanagement. “Maar eigenlijk ga ik zelf nooit op café”, lacht hij. We gaan samen op stap door Roeselare, en komen zijn favoriete plekken, herinneringen én winkels te weten, want wist je dat Jean-Claude naast cafébaas ook een fervent shopper is?