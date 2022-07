Stad Roeselare huldigt topatleet Alexander Doom

Roeselarenaar Alexander Doom is momenteel hot in de atletiekwereld. De Belgian Tornado werd vorig jaar vierde met de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio, maar liet ook dit jaar al meermaals van zich spreken. Zo werd Alexander in maart wereldkampioen met de Tornados in Belgrado én dook hij begin vorige maand onder de EK-limiet op de 400 meter in Genève. Bovendien kroonde hij zich vorig weekend voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen op de 400 meter. Al die straffe prestaties waren meer dan reden genoeg voor het Roeselaarse stadsbestuur om Alexander donderdagavond uit te nodigen voor een hulde in de VIP-lounge van sporthal Schiervelde.