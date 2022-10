Stad ondersteunt Energiewijk Krottegem bij energiezuinig renoveren

In het kader van de Energiewijk werden vorig jaar al thermografische gevelfoto’s gemaakt van de woningen op Krottegem. “Deze foto’s tonen het warmteverlies via de gevels. De inwoners kunnen hun thermofoto komen inkijken en krijgen er een advies op maat bij. Het is namelijk zo dat er via snelle en soms makkelijke aanpassingen aan de woning, een grote verbetering teweeg gebracht kan worden.” Daarnaast mogen de Krottegemnaren ook rekenen op gratis renovatiebegeleiding en gratis begeleiding bij het aanvragen van premies. Bepaalde inwoners kunnen ook beroep doen op een prefinanciering van de Vlaamse ‘Ik verbouw’- premie voor bepaalde inwoners en ook voor verhuurders die hun huurders letterlijk niet in de kou laten is er een premie voorzien.