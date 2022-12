Sportoase Schiervelde past openingsuren recreatief bad aan door stijgende energieprijzen

Roeselare:Moorslede/Wingene Waar kan je naar de midder­nacht­mis?

Staat Kerstmis voor jou ook nog steeds synoniem met het bijwonen van een middernachtmis? Dan kan je op kerstavond in de regio nog op twee plaatsen terecht om een dergelijke viering bij te wonen. In de Moorsleedse Sint-Martinuskerk start er een viering om klokslag middernacht, net zoals in de Sint-Joriskerk in Wingene (Wildenburg). In de Roeselaarse Sint-Michielskerk is er ook een mis, maar die start al om 23 uur.

19 december