Sportjournalist Jacques Seys stelt 1.000 beste wielrenners ter wereld te boek

Jacques Sys heeft niet minder dan 49 jaar ervaring als sportjournaist. Tot 1 oktober vorig jaar was hij hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en vijf jaar terug stelde hij in de Paterskerk, toen het tijdelijk onderkomen van KOERS, zijn boek ‘Top 1000 van de Belgische wielrenners’. “Dat werd indertijd heel goed onthaald”, weet Johan Ghysels van Uitgeverij Lannoo. “Er zijn 10.000 exemplaren van verkocht wat uniek is voor zo’n boek.”

Een vervolg kon dus niet uitblijven en de voorbije driejaar werkte Sys aan ‘Top 1000 van de beste wielrenners ter wereld’. “Maar je mag het niet zien als een echte top 1.000", aldus Seys. “Die is onmogelijk om samen te stellen want het is moeilijk om tijdsperken met elkaar te vergelijken.” Daarentegen is het boek een uitstap doorheen de wielergeschiedenis, met ontroerende verhalen, luchtige anekdotes,... “Het boek telt 560 pagina’s en er komen zo’n 180 Belgen aan in bod. Maar ook legendes uit het vrouwenwielrennen, pisterenners en veldrijders komen aan bod.”

Volledig scherm Sportjournalist Jacques Seys stelde zijn boek 'Top 1000 beste wielrenners ter wereld' voor in het bijzijn van enkele wielercoryfeeën. © Maxime Petit

Voor de uitwerking van het boek ging Sys te rade bij collega’s, dook hij in zijn eigen archief en spendeerde hij ook menig uur in KOERS. “Ik vond hier veel documentatie en beeldmateriaal. Het boek is een enorme puzzel waarbij we tot op het laatst steentjes verlegd hebben. In januari hebben we afgerond. Nu, op het moment dat het wielerhart van Vlaanderen op z’n luidst slaat, is het het uitgelezen moment om het boek voor te stellen.”

‘Top 1.00 van de beste wielrenners ter wereld’ is uitgegeven door Uitgeverij Lannoo. Het boek kost 59,99 euro en is te koop in de boekhandel en in KOERS.

