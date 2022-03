Spiegeltheater vormt Ruiterkapel om tot Spiegelkapel: “Sfeervolle zaal voor iedereen die cultuur in zich draagt en cultuur wil bedrijven”

Het Spiegeltheater nam tien jaar geleden z’n intrek in de Ruiterkapel, waar in januari 2009 de laatste viering plaatsvond. “Noodgedwongen moesten we toen de oude bottelarij van Rodenbach verlaten”, herinnert Jo Ballyn zich. “Maar op vandaag, met de feestelijke opening van de Spiegelkapel, mogen we spreken van een echt ijkpunt in onze geschiedenis.”

21e eeuw

Het Spiegeltheater is 35 jaar jong en bijzonder ambitieus. “Twee jaar terug vervoegden enkele nieuwe leden het bestuur en zij vatten direct het plan op om het Spiegeltheater naar de 21e eeuw te loodsen”, weet Piet Delanghe. “Corona stak stokken in de wielen maar we zijn niet blijven stilzitten. In eerste instantie hebben we gezorgd dat we communicatief mee zijn met onder meer een website waar onze gasten hun tickets kunnen bestellen. Ook hebben we de nodige voorbereidingen getroffen om inhoudelijk goeie producties op de planken te kunnen brengen. En als derde hebben we beslist om meer te doen met ons patrimonium, met de Ruiterkapel.”

Volledig scherm Een blik in de verbouwde kapel. © CDR

Voorlopige oplevering

Het zogenaamde kapelteam, een groep vrijwilligers, werkte een jaar lang intensief in de kapel en wist die te transformeren tot een volwaardige theaterzaal. “Het is een sfeervolle zaal geworden voor iedereen die cultuur in zich draagt en cultuur wil bedrijven”, aldus Ballyn. “We zijn de stad dankbaar voor de financiële ondersteuning. Vandaag mogen we eigenlijk nog maar spreken van een voorlopige oplevering want er is nog werk aan de winkel. We willen nog ons eigen sanitair realiseren. Tot dan kunnen we gebruik maken van het sanitair in het Ruitercentrum. Ook willen we de vroegere sacristie nog verbouwen tot een mooie artiestenruimte en plannen we een facelift voor de gevel van de kapel. Hopelijk zijn we binnen een jaartje definitief klaar.”

Volledig scherm De Ruiterkapel gaat voortaan door het leven als de Spiegelkapel. © CDR

Producties

Maar dat wil niet zeggen dat de Spiegelkapel nog niet in gebruik genomen wordt. Het Spiegeltheater gaat er straks zelfs aan de slag en ook andere verenigingen kunnen er terecht. Benieuwd? Reserveer dan een ticketje voor één van de drie producties die het Spiegeltheater de komende weken op de planken brengt in de Spiegelkapel. ‘De bloemen, de vogels, de gruwel’ wordt zes keer gebracht tussen 19 en 27 maart. In april kan je gaan kijken naar ‘3 honden’ en in mei en juni brengt het Spiegeltheater ‘Kat op een heet zinken dak’. Meer info en tickets via https://www.spiegeltheater.be.

LEES OOK:

Volledig scherm De Ruiterkapel werd feestelijk geopend in het bijzijn van een delegatie van het stadsbestuur. © CDR

Volledig scherm Roeselare opening ruiterkapel als spiegelkapel © CDR