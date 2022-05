Spiegeltheater brengt ‘Kat op een heet zinken dak’ op de planken

Het Roeselaarse Spiegeltheater pakt uit met ‘Kat op een heet zinken dak’. Het theaterstuk werd in 1955 geschreven door Tennessee Williams, werd een enorm succes en kaapte zelfs de prestigieuze Pulitzerprijs weg. Ook de verfilming kreeg een paar jaar later verschillende Oscarnominaties. Nu gaat regisseur Evelien Van Hamme, bekend van de serie Dertigers, aan de slag met het stuk over een rijke pater familias die 65 wordt. Dat verdient een groot feest. Wanneer duidelijk wordt dat vader terminaal ziek is, gaan de poppen aan het dansen. Jo Ballyn, Katia Ostyn, Rufus Six, Joke Vercaemer, Bert Verstraete en Elise Verfaillie geven het veste van in dit herkenbaar en eeuwig actuele familiedrama pur sang. Het stuk wordt gespeeld op vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 en dinsdag 31 mei en op zaterdag 4 en zondag 5 juni. De zondagvoorstellingen zijn om 11 uur, alle andere om 20 uur. De voorstellingen gaan door in de recent geopende Spiegelkapel langs de Piljoenstraat. Tickets via www.spiegeltheater.be of telefonisch op 051/20.74.14.