Spiegelgladde wegen door aanvriezende regen: thuisblijven is de boodschap!

Er was voor gewaarschuwd en de weergoden deden zoals verwacht: ons trakteren op wat gemiezer. Niets dat de naam regen waard was, maar wel voldoende om voetpaden, straten en snelwegen te veranderen in regelrechte ijsbanen. Dat ondervond iedereen die vanaf ongeveer 17.30 uur de baan op ging. Ongevallen bleven dan ook niet uit, meestal ging het om auto’s die van de weg gleden en in de gracht terechtkwamen. Dat was het geval in de Diepemeers in Poperinge, langs de A19 in Beselare, in de Bikschotestraat in Boezinge en langs de E403 in Izegem en Sint-Eloois-Winkel, in de richting van Brugge. Voor zover bekend, blijft de menselijke tol beperkt maar de hulpdiensten weten niet waar eerst tussen te komen. De boodschap is echter duidelijk: thuis- en binnen blijven, is de beste optie.