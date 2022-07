Speuren naar Pinkies in het Sterrebos

Roeselare Roeselaren­aars zoeken verkoeling op Grote Bassin

Warm, warmer, warmst op dinsdag met temperaturen die vlotjes de 30 graden overschreden. Wie geen vrienden had met een zwembad of niet naar de zee was vertrokken, ging op zoek naar een ijsje of een winkel met airco. Maar ook heel wat Roeselarenaars zochten verkoeling in het stadspark. Ze zochten er een plekje in de schaduw, genoten er van een drankje op het zomerterras van Place2Party of waagden zich op het water. Dit per waterfiets of met een roeibootje. Ook de komende dagen blijft het zomers warm. Wil je ook graag eens de Grote Bassin verkennen en zo het stadspark vanuit een totaal ander perspectief bekijken? Een bootje of waterfiets huur je op het zomerterras. Per uur betaal je 8 euro.

12 juli