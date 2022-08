Speuren naar de Schatten van Vlieg in ARhus en KOERS

Roeselare Smullen ten voordele van Kloen tijdens West-Vlaande­rens Mooiste

Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus is Expo Roeselare opnieuw het epicentrum voor de fietstweedaagse West-Vlaanderens Mooiste. Gelijktijdig organiseren de Kloenstappers hun zomerwandeling. Wie voor of na een fikse wandeling of fietstocht de inwendige mens wil versterken, kan bovendien Kloen, de vzw die zich inzet om een glimlach te toveren op het gezicht van het zieke kind, een duwtje in de rug geven. Op zowel zaterdag als zondag kan je er namelijk tussen 11.30 en 14 uur genieten van steak met frietjes, aangepaste sausen en verse groentjes. Hiervoor betaal je 15 euro per persoon. Voor de vegetariërs zijn er veggieburgers voorzien (12 euro), terwijl kinderen kunnen genieten van frikadellen (8 euro). Inschrijven voor een maaltijd dient te gebeuren voor maandag 15 augustus. Dit per mail aan info@kloen.be. Je vermeldt de gewenste datum, de menukeuze(s) en het aantal volwassenen en kinderen. Betalen doe je per overschrijving aan BE59 3850 5634 3626 van Kloen met vermelding van je naam, de datum waarop je gaat eten, keuze menu(s), het aantal volwassenen en kinderen.

3 augustus