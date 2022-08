Speelplezier dankzij Jeugdraaddag

Beveren Dosko Beveren zoekt oud-spe­lers

Het eerste elftal van Dosko Beveren speelt op zaterdag 3 september hun eerste thuismatch in 2de Provinciale B tegen R.F.C Lissewege A. Daarnaast is er ook de spelersvoorstelling voor alle spelers van Dosko en wil de Beverse voetbalclub graag zoveel mogelijk oud spelers van Dosko uitnodigen om 75 jaar Dosko Beveren te vieren. Ben je oud-speler van Dosko Beveren? Dan wordt je zaterdag verwacht in het Bevers stadion. Meer op www.doskobeveren.be.

