Speedy Wally peter van Younited Roeselare

Roeselare Twee jaar cel voor man (40) wegens voor drugshan­del en handel in gestolen goederen

Een 40-jarige man is veroordeeld tot twee jaar effectieve opsluiting voor het bezit en verkoop van cannabis in Roeselare en Izegem. Hij onderhield ook een handeltje in gestolen fietsen en tweedehands goederen die hij verkocht in Afrika. “Ik heb hier niets mee te maken, het is een complot”, zei de man tegen de rechter die hem uiteindelijk niet geloofde.

9 maart