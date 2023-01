Spaghettifestijn moet zomerkamp Jeugdateljee betaalbaar houden

Jeugdateljee organiseert opnieuw hun jaarlijkse spaghettifestijn. De opbrengst ervan gebruikt de jeugdbeweging voor kinderen en tieners met een ondersteuningsnood om hun kamp betaalbaar te houden voor de deelnemers. Het spaghettifestijn vindt plaats op zaterdag 18 februari in zaal De Kiem langs de St-Hubrechtsstraat 31. Je kan er smullen van 18 tot 21.30 uur maar ook een portie spaghetti afhalen is mogelijk. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro. Met een vrijetijdspas tel je 10 of 8 euro neer. Er zijn ook steunkaarten te koop. Die kosten 3 euro. Inschrijven kan tot 10 februari via 051/20.65.59, een mailtje aan tine.vansteenkiste@vocopstap.be of tijdens de kantooruren bij VOC Opstap aan het Staionsplein 46.