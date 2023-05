“Soms ruim ik tot 12 vuilniszakken per week op”: handelaars en buurtbewoners lanceren actieplan voor kraaknette Ardooisesteenweg

Acht maanden na de plechtige inhuldiging van de Ardooisesteenweg trekken buurtbewoners en plaatselijke handelaars aan de alarmbel. De Roeselaarse invalsweg zit dan wel in het nieuw, maar wordt nog steeds geplaagd door enorm veel zwerfvuil. “Soms ruim ik tot 12 vuilniszakken per week op”, aldus buurtbewoner Didier Dejonghe die al zo’n 40 jaar actief is als Mooimaker in de buurt. Met een globaal actieplan wil de buurt, met de steun van het stadsbestuur, nu komaf maken met het vuil langs de weg.