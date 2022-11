“Sommige plaatsen mijden we omdat het er té erg is”: opvallende actie met opblaaspop vraagt aandacht voor seksueel geweld

“Een kneep in je bil. Een kruis dat ‘per ongeluk’ tegen je heup schuurt. Je borsten die in het voorbijgaan betast worden. Of iemand die je voortdurend achtervolgt en weigert je met rust te laten voor je je nummer geeft? Dat hoort bij het uitgaan? Nee. We zijn geen opblaaspoppen", zegt Truus Barremaecke van Rebelle. “Seksueel geweld is ook vandaag helaas nog overal. Hoe vluchtig de aanrakingen ook zijn, als iemand je betast tegen je wil is dat nooit onschuldig. Het geeft vrouwen het signaal dat hun lichaam hen niet toebehoort, dat ze er zelf geen grenzen op mogen stellen. In deze context zien we vaak ‘victim blaming’, waarbij ten onrechte verondersteld wordt dat het slachtoffer het seksueel geweld uitlokte. In België maakt 81 procent van de vrouwen en 48 procent van de mannen een vorm van seksueel geweld mee in hun leven. Elke dag zijn er tien aangiftes van verkrachting. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. We pleiten voor toegankelijke zorg voor slachtoffers, het tegengaan van straffeloosheid, betere daderbegeleiding en bredere en betere sensibilisering.

Duidelijk zijn

Sarah Demeyere (36) en Cynthia Deserrano (28) plakten zaterdag een sticker op het achterwerk van de pop. Allebei hebben ze ervaring met ongewenste aanrakingen in het uitgaansleven. “Soms weet je niet eens waar het vandaan komt, of is de dader al verdwenen als je je omdraait. Maar het gaat om meer dan aanraking alleen. Ook met opdringerige mannen die je niet met rust willen laten op de dansvloer hadden we al te maken”, zegt Sarah. “We zijn niet op onze mond gevallen, dus we proberen altijd meteen duidelijk te zijn in zulke situaties, maar dan nog. Sommige plaatsen mijden we zelfs omdat we er ons niet op ons gemak voelen”, gaat Cynthia verder. “Zeker voor jongere meisjes moet het vaak moeilijk zijn. Je avond kan erdoor compleet verpest worden. Je zou denken dat het sinds MeToo wat verbeterd is, maar dat is het eigenlijk niet. Er is nog werk aan de winkel.”

Ook op de werkvloer

“Zelfs op de werkvloer heb ik het al meegemaakt”, vertelt Farah Martlé (36). Ook zij plakte een sticker op het achterwerk van de pop. “Ik werk bij een industrieel schoonmaakbedrijf, waarbij we in andere bedrijven gaan schoonmaken. Van de mannen in die bedrijven krijg ik vaak ongepaste opmerkingen, terwijl een van hen me ooit eens echt in het nauw heeft gedreven in de toiletten terwijl ik aan het poetsen was. Door een grote mond op te zetten heb ik me uit die situatie gered, maar ik kan je verzekeren dat ik me toen echt niet oké voelde. Ik heb het gemeld aan mijn baas en die is de dag erop een hartig woordje gaan praten met dat bedrijf. Ik ben er nooit meer terug gegaan.”

Ook dj Wout, die zaterdag achter de draaitafel stond in het Fabriekspand, ondersteunt de actie van Rebelle. “Als professionele DJ zie ik het helaas regelmatig voorbijkomen. Meisjes die geconfronteerd worden met ongepaste aanrakingen op en rond de dansvloer. Sommigen hebben de moed om onmiddellijk actie te ondernemen en de organisatie op te zoeken, maar minstens even vaak gaan ze voortijdig naar huis, hun avond is verpest en doen ze hun verhaal daags nadien op de social media. Daarom ben ik blij dat er aandacht is voor deze problematiek. Uitgaan moet een plezier zijn, met het respecteren van elkaars grenzen.”

“Roep de hulp van anderen in wanneer je ziet dat iemand lastig gevallen wordt”, geeft de vrouwenbeweging nog mee. “Heb je het gevoel dat je niet veilig kan ingrijpen, hou dan de situatie in het oog en bied het slachtoffer achteraf ondersteuning. Bij dreiging of fysiek geweld, bel je meteen het noodnummer 112.”

